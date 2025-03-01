Экс-президент США Джо Байден успел изрядно избаловать лидера киевского режима Владимира Зеленского. Последний надеется на продолжение помощи Украине на прежних условиях, однако с приходом Дональда Трампа ситуация изменилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии