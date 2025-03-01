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Bloomberg: Байден слишком избаловал Зеленского

Bloomberg: Байден слишком избаловал Зеленского

Экс-президент США Джо Байден успел изрядно избаловать лидера киевского режима Владимира Зеленского. Последний надеется на продолжение помощи Украине на прежних условиях, однако с приходом Дональда Трампа ситуация изменилась.

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