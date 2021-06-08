Смерть сверхдержавы: национальный вопрос в США

Процесс обострения межнациональных отношений в Соединённых Штатах развивается. Постоянный наплыв мигрантов из Латинской Америки уже привёл к созданию на юго-западе США больших анклавов латиноамериканской культуры, испанского языка и католицизма.
Процесс обострения межнациональных отношений в Соединённых Штатах развивается. Постоянный наплыв мигрантов из Латинской Америки уже привёл к созданию на юго-западе США больших анклавов латиноамериканской культуры, испанского языка и католицизма.
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