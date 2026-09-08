Политолог Дробницкий: Кушнер не понимает логику конфликта на Украине

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
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