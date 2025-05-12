Новейшую многоразовую ракету-носитель Neutron задействуют в испытаниях для военных США

Рендер перспективной ракеты Neutron / © Rocket Lab Ожидается, что Neutron будет нести полезную нагрузку, которая отправится на околоземную орбиту, а затем вернется в атмосферу Земли, демонстрируя способность безопасно транспортировать и доставлять грузы.