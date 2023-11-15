«Там просто катастрофа»: россиянка рассказала о лежащей в руинах Газе

Эвакуированная из Газы семья рассказала о гуманитарной катастрофе в секторе, где не осталось ничего. «Нет продовольствия и воды, света и бензина, там просто гуманитарная и мировая катастрофа, которая должна как-то решиться.
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