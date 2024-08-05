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За рулем

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    И за сидение дома тоже включить счётчик! Ибо нех бездельничать! Рабы должны работу работать, при этом платить и каяться.Минтранс РФ одобр...
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Инспектор ГАИ требует акт санобработки авто – он прав?

Инспектор ГАИ требует акт санобработки авто – он прав?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Вправе ли инспектор ДПС требовать акт санитарной обработки автомобиля для перевозки ­скоропортящихся продуктов?Карим, КБР– Акт о санитарной обработке, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» TP ТС 021/2011, не входит в перечень документов, которые водитель в соответствии с пунктом 2.

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