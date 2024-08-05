Инспектор ГАИ требует акт санобработки авто – он прав?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Вправе ли инспектор ДПС требовать акт санитарной обработки автомобиля для перевозки ­скоропортящихся продуктов?Карим, КБР– Акт о санитарной обработке, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» TP ТС 021/2011, не входит в перечень документов, которые водитель в соответствии с пунктом 2.