В Петербурге с 28 декабря ограничат движение по Пулковскому шоссе

С 29-го числа – по дороге в аэропорт В Московском районе Петербурга из-за работ по размещению временных ограждений с 28 декабря 2024 года по 18 декабря 2026 года ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе у дороги в аэропорт.