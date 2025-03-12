Алтайский психолог объяснила, почему весной хочется любви

Люди в это время года становятся более легкомысленными и могут наделать ошибок Весной пробуждаются дремавшие зимой чувства, вырабатывается гормон счастья и хочется внимания противоположного пола, рассказала психолог психологического центра "PSY-контакт" АлтГУ Юлия Воронцова.
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