Алтайский психолог объяснила, почему весной хочется любви

Люди в это время года становятся более легкомысленными и могут наделать ошибок Весной пробуждаются дремавшие зимой чувства, вырабатывается гормон счастья и хочется внимания противоположного пола, рассказала психолог психологического центра "PSY-контакт" АлтГУ Юлия Воронцова.