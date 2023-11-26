Добрый Мир
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Добрый Мир

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Морозный шантаж: Европа выдвигает ультиматум Москве, хочет ресурсы за копейки, но получает ледяной отпор

Морозный шантаж: Европа выдвигает ультиматум Москве, хочет ресурсы за копейки, но получает ледяной отпор

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
ЕС остаётся давить на Финляндию, чтобы та вырубала свой лес.
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