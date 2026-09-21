Ноутбук Thunderobot AI Master M7000 получил необычный SSD в конфигурации 768 ГБ + 85 ГБ

Для ИИ-моделей Компания Thunderobot представила ноутбук AI Master M7000, который позиционируется, как мобильная рабочая станция, и опирается на процессор Ryzen AI Max+ 395.
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