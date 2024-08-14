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Царьград

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Долги дочек пермского завода в несколько миллиардов продали за 500 тысяч

Долги дочек пермского завода в несколько миллиардов продали за 500 тысяч

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году.ПАО «Мотовилихинские заводы» реализовало права требования к своим дочерним компаниям ООО «МЗ „Камасталь“» и АО «ПЭМЗ Спецмаш» на общую сумму 4,8 млрд рублей.

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