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«Он возомнил себя Ферстаппеном?» Лидер «Ф-2» Данн устроил завал на 10 болидов, выбив Мартена на старте главной гонки в Монако

«Он возомнил себя Ферстаппеном?» Лидер «Ф-2» Данн устроил завал на 10 болидов, выбив Мартена на старте главной гонки в Монако

Лидер «Формулы-2» и обладатель поул-позиции Алекс Данн из «Родена» проиграл старт сопернику из «АРТ» Виктору Мартену в основной гонке в Монако.

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