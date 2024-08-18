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Захарова назвала сатанистами поддержавших запрет УПЦ на Украине

Захарова назвала сатанистами поддержавших запрет УПЦ на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова осудила решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержать законопроект, позволяющий запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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