Захарова назвала сатанистами поддержавших запрет УПЦ на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова осудила решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержать законопроект, позволяющий запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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