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Игра для профилактики деменции помогла вывести амилоидные бляшки из мозга

Игра для профилактики деменции помогла вывести амилоидные бляшки из мозга

Компьютерная тренировка скорости обработки информации, которую ранее связывали со снижением риска деменции, в новом небольшом исследовании изменила уровень амилоидного маркера в крови у мужчин старше 65 лет.

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