Игра для профилактики деменции помогла вывести амилоидные бляшки из мозга

Компьютерная тренировка скорости обработки информации, которую ранее связывали со снижением риска деменции, в новом небольшом исследовании изменила уровень амилоидного маркера в крови у мужчин старше 65 лет.
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