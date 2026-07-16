Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 539 подписчиков

Архангельский ресторан обязали вернуть деньги клиенту за несостоявшийся банкет

Архангельский ресторан обязали вернуть деньги клиенту за несостоявшийся банкет

Роспотребнадзор помог архангелогородцу вернуть уплаченные за банкет деньгиКак сообщает Роспотребнадзор региона, в августе 2025 года житель Архангельска внес предоплату за намечавшийся банкет в кафе-ресторане "Бакинский бульвар" в размере 20 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии