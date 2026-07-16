Архангельский ресторан обязали вернуть деньги клиенту за несостоявшийся банкет

Роспотребнадзор помог архангелогородцу вернуть уплаченные за банкет деньгиКак сообщает Роспотребнадзор региона, в августе 2025 года житель Архангельска внес предоплату за намечавшийся банкет в кафе-ресторане "Бакинский бульвар" в размере 20 тысяч рублей.
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