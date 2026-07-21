Франк Лебеф: Мбаппе не выиграет «Золотой мяч», если не будет играть на команду

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф дал оценку выступлению французской команды на полуфинале Чемпионата мира 2026 года, где сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2 и не вышла в финал турнира.
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