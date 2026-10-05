Как долго можно хранить домашние заготовки

Каждый продукт имеет свой срок хранения, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.«Овощные заготовки из огурцов, помидоров, а также лечо и кабачковая икра при правильной стерилизации могут храниться дома до 2 лет, но их лучше съесть в течение первого года», — посоветовал эксперт.