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Царьград

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30 стран готовы поддержать мир на Украине после его достижения - Сикорский

30 стран готовы поддержать мир на Украине после его достижения - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что около 30 стран выразили готовность поддерживать мир на Украине после его установления.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Пусть яйца себе поддерживают, доброхоты! Поддержат мир, когда он установится! Уже смешно! А когда он установится? Правильно говорите- когда мы захотим и даже без сопливых обойдёмся.
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