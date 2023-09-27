В Германии просят исключить Польшу из ЕС

Член Европарламента от Германии Гуннар Бек обратился к Еврокомиссии с просьбой инициировать разбирательство в отношении Польши в рамках статьи 7 Договора о Евросоюзе, которая описывает процедуру исключения государства-члена из ЕС.
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