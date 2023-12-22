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Стартовали продажи суперфлагмана Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse – 24 ГБ ОЗУ и 1 Т...

Стартовали продажи суперфлагмана Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse – 24 ГБ ОЗУ и 1 Т...

Стартовали продажи суперфлагмана Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse – 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ за $650Аппаратной основой Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse стал флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

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