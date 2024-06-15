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Захарова: если в Швейцарии хотят спасти мир, нужно обсуждать предложения Путина

Захарова: если в Швейцарии хотят спасти мир, нужно обсуждать предложения Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения российского лидера Владимира Путина, если хотят спасти мир.

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