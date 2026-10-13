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Регионы России

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Huawei завершила разработку мобильных процессоров Kirin для 2027 года

Huawei завершила разработку мобильных процессоров Kirin для 2027 года

По словам представителя Huawei, новые чипы продемонстрировали впечатляющие результаты в ряде испытаний и соответствуют высоким ожиданиям по производительности.

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