Коты, феи и греческие боги: 6 книжных циклов, которые привьют ребёнку любовь к чтению

Особая категория посетителей книжных магазинов — взрослые, ломающие голову в поисках подарка детям. Если ваше чадо уже прочитало «Гарри Поттера»12+, а огромные полки с яркими обложками вызывают только недоумение, не переживайте — мы выбрали 6 заслуживающих внимания книжных циклов.