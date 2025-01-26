Коты, феи и греческие боги: 6 книжных циклов, которые привьют ребёнку любовь к чтению

Особая категория посетителей книжных магазинов — взрослые, ломающие голову в поисках подарка детям. Если ваше чадо уже прочитало «Гарри Поттера»12+, а огромные полки с яркими обложками вызывают только недоумение, не переживайте — мы выбрали 6 заслуживающих внимания книжных циклов.
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