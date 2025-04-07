Посол Ганевич осудил отказ ЦЕРН от сотрудничества с учеными из РФ и Белоруссии

Новости внутренней и внешней политики в России

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил, что отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией, «красноречиво» характеризует западных партнеров.