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Посол Ганевич осудил отказ ЦЕРН от сотрудничества с учеными из РФ и Белоруссии

Посол Ганевич осудил отказ ЦЕРН от сотрудничества с учеными из РФ и Белоруссии

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил, что отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией, «красноречиво» характеризует западных партнеров.

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