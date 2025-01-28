В Рязанской области в Татьянин день 46 пар заключили брачный союз

Минувшая суббота, день святой Татьяны, стала поистине свадебным марафоном. По данным главы регионального ЗАГС Елены Сорокиной, 46 пар решили связать себя узами брака, что значительно превышает среднесуточную статистику.
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