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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46-летняя Винус продлила серию поражений в одиночке до 13 матчей

Винус Уильямс уступила 82-й ракетка мира Камилле Рахимовой в первом круге тысячника в Торонто – 4:6, 1:6.

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