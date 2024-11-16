Михайловская родительская суббота: правила поминовения, сильная молитва за упокой, приметы

В православной традиции ноябрь считается особым месяцем поминовения усопших. Михайловская родительская суббота, предваряющая Собор Архистратига Михаила, — один из важнейших дней для молитвенного обращения к Богу с просьбой об упокоении душ умерших.
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