Сенегал призван стать передовой космической державой — президент страны

Без превращения Сенегала в развитую космическую державу невозможно ликвидировать в стране безработицу и достичь самообеспечения продовольствием, заявил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, 8 апреля сообщает Agence Ecofin.
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