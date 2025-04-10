Ксения Собчак эмоционально высказалась об освобождении Михаила Ефремова

Ведущая и журналистка Ксения Собчак выразила радость по поводу освобождения актера Михаила Ефремова, отметив, что не стоит добивать человека, который и так сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии