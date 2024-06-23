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Петербургский дневник

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В Дагестане сообщили об уничтожении по меньшей мере шести боевиков

По предварительной информации, боевики убили священника и охранника церкви, а также шесть сотрудников полиции По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.

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