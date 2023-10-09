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Палестинские группировки подорвали мифы вокруг израильской армии и разведки

Палестинские группировки подорвали мифы вокруг израильской армии и разведки

Удар палестинцев по Израилю привел в замешательство все мировое сообщество. Те, кого ранее воспринимали как крестьян в плетеных тапках, способных в лучшем случае взорвать автобусную остановку, за несколько часов уничтожили один из мифов о Государстве Израиль.

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