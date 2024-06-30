Xenonauts 2 получила крупный контентный патч Стратегическая игра Xenonauts 2, разрабо...

Xenonauts 2 получила крупный контентный патчСтратегическая игра Xenonauts 2, разработанная Hooded Horse, предстоит крупное обновление, которое вводит новые угрозы, вооружение и улучшения, приуроченные к годовщине игры в раннем доступе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)