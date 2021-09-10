Похитившие в Череповце 7 миллионов рублей из банкомата задержаны в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Северной столицы задержали двоих подозреваемых в хищении более 7 миллионов рублей из банкомата в Череповце.