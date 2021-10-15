Россия, встречай чужих! Они очень нужны вместо своих. Они дешевле

Время узнать правду!ПолитикаРоссия, встречай чужих! Они очень нужны вместо своих. Они дешевле В Россию вернут 300 тысяч потенциальных преступников! Такое и подобные восклицания в соцсетях – всё же, наверное, перебор.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинвсе это говорит о том что деньги и нажива затмили собой все остальное , весь культурный и исторически сложившийся слой в государстве кого то очень сильно не устраивает и все будет перепахано железным волеизъявлением определенного политика и его личными предпочтениями и хотелками ...Виктор БорисовЭто говорит о том что мы под властью оккупантов с гажданством стран НАТО которые свалят за бугор как только в стране запахнет жаренымАстон Мартинони здесь , в нашем государстве забугорье устраивают , смотрите сколько закрытых высокими заборами участков появляется , пройти скоро негде будет , одни шлагбаумы и загородки , всю страну перекроили ...Лирина Полесская (Вяткина)Главное, чтобы эти чужаки не подминали под себя законы России ! И упаси Боже, чтобы не шельмовали русскую культуру !виталий ирхинАнекдот-журналист в казахстане задаёт вопрос"почему в казахстане нет русских в правительстве страны?"-ответ"ну мы же не спрашиваем почему в правительстве России их НЕТ..."Комментировать
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