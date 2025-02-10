В России сочли ООН проявившей себя не лучшим образом организацией в конфликте на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости заявил, что всемирная организация, включая ее секретариат и Генеральную ассамблею, проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине.
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