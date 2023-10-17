smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да плевала Канада на все наши запросы...  Никакой реакции на запрос НЕ БУДЕТ.Россия потребует ...
  • лина любимцева
    Такие огромные пенсии  25 тысяч с гаком рублей получает наверняка Нарусова. Остальным российским пенсионерам нужно до...Пенсии россиян по...
  • Александр Денисов
    Наебулина крутит. Хоть Вова фактически дал ей пня, она его все равно обыграет. ЦБ выдает огромные займы "карманным" б...Аналитики "РГ" ра...

Медведев возложил на США ответственность за израильский удар по больнице в Газе

Медведев возложил на США ответственность за израильский удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ночь на среду, 18 октября, заявил, что ответственность за атаку на госпиталь в Газе, в результате которой были убиты около 800 палестинцев, несут «лживо вещающие о.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх