Медведев возложил на США ответственность за израильский удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ночь на среду, 18 октября, заявил, что ответственность за атаку на госпиталь в Газе, в результате которой были убиты около 800 палестинцев, несут «лживо вещающие о.
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