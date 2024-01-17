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Euractiv: евродепутаты хотят подать в суд на ЕК из-за разморозки средств Венгрии

Euractiv: евродепутаты хотят подать в суд на ЕК из-за разморозки средств Венгрии

Многие политические группы в Европарламенте остались недовольны решением Европейской комиссии разморозить средства Венгрии, евродепутаты планируют оспорить его в Европейском суде, а также рассмотреть резолюцию о лишении Венгрии права голоса.

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