Euractiv: евродепутаты хотят подать в суд на ЕК из-за разморозки средств Венгрии

Многие политические группы в Европарламенте остались недовольны решением Европейской комиссии разморозить средства Венгрии, евродепутаты планируют оспорить его в Европейском суде, а также рассмотреть резолюцию о лишении Венгрии права голоса.
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