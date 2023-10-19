Косметолог Егорова назвала смартфон причиной появления ранних заломов на шее

Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала о причинах появления морщин на шее. К одному из факторов, провоцирующих раннее развитие заломов, относится использование гаджетов, рассказала эксперт в беседе с «ФедералПресс».
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