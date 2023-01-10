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Правительство РФ и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Правительство РФ и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Правительство РФ и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок Кабмин и Центробанк России планируют создать стимулы для вложений инвесторов из дружественных стран в отечественные финансовые активы.

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