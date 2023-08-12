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Школьный баскетболист Калеб Уайт умер после ухудшения состояния во время тренировки

Перспективный баскетболист средней школы округа Джефферсон в США Калеб Уайт умер в четверг после ухудшения состояния во время тренировки.

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