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Экс-командир «Азова» жалуется, что дезертиров из ВСУ станет еще больше

Экс-командир «Азова» жалуется, что дезертиров из ВСУ станет еще больше

По данным 2023 года, дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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