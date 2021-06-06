В Хабаровском крае прошел районный слёт допризывной молодежи и юнармейцев

В Хабаровском крае прошел районный слёт допризывной молодежи и юнармейцев

В этой торжественной обстановке школьники приняли клятву юнармейца, почетные гости вручили ребятам юнармейские книжки и значки.

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