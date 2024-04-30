Дугин рассказал о постепенном превращении западного неолиберализма в тоталитаризм

Запад вступает в новую фазу развития либерализма, при которой меньшинства контролируют большинство, опираясь на принципы вокизма (идеологическое течение в Европе, связанное с самыми прогрессивными взглядами — Ред.
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