Кашпировский пригрозил иском на $15 тыс. ученому

Представитель экстрасенса Анатолия Кашпировского пригрозил доктору наук, профессору Татьяне Черниговской иском на 15 тысяч долларов (более 1,4 млн рублей) из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной.
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