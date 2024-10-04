Кашпировский пригрозил иском на $15 тыс. ученому

Политика как она есть

Представитель экстрасенса Анатолия Кашпировского пригрозил доктору наук, профессору Татьяне Черниговской иском на 15 тысяч долларов (более 1,4 млн рублей) из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной.