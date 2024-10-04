Политика как он...
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Политика как она есть

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Кашпировский пригрозил иском на $15 тыс. ученому

Кашпировский пригрозил иском на $15 тыс. ученому

Представитель экстрасенса Анатолия Кашпировского пригрозил доктору наук, профессору Татьяне Черниговской иском на 15 тысяч долларов (более 1,4 млн рублей) из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной.

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Эльдар Алиев
Кашпировский шарлатан и Машеньк, почему он ещё на свободе
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