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Регионы России

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Минобороны России объявило о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в Донбассе

Минобороны России объявило о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в Донбассе

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Грузское в Донецкой Народной Республике 4 сентября 2026 года.

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