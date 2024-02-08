Почему в 90-х билборды с моделью в пуш-ап убрали со всех обочин, или пикантные факты о бюстгальтере

Бюстгальтер – элемент нижнего белья, который в идеале должен быть незаметным. Парадоксально, что скрытый от посторонних глаз предмет гардероба – это одновременно и объект поклонения, и провокатор конфликта полов.
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