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Мирошник: 46 человек погибли из-за атак ВСУ за неделю

Мирошник: 46 человек погибли из-за атак ВСУ за неделю

ИЗВЕСТИЯ В результате атак украинских боевиков за прошедшую неделю 46 мирных россиян погибли и еще 266 пострадали.

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