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Курящие женщины на 40% больше подвержены бесплодию

Курящие женщины на 40% больше подвержены бесплодию

Всемирная организация здравоохранения представила доклад о влиянии курения на зачатие. У курящих женщин риск бесплодия оказался на 40% выше, чем у тех, которые не потребляют никотин.

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