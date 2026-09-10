Всемирная организация здравоохранения представила доклад о влиянии курения на зачатие. У курящих женщин риск бесплодия оказался на 40% выше, чем у тех, которые не потребляют никотин.
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Курящие женщины на 40% больше подвержены бесплодию©
А не курящие на остальные 60%?