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Грузоперевозки ...

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Ситрак против шведской тройки — реальный опыт после года эксплуатации

Ситрак против шведской тройки — реальный опыт после года эксплуатации

В 2026 году споры о том, смогут ли китайские коммерческие автомобили полноценно заменить привычные европейские бренды, перешли из теоретической плоскости в сугубо практическую.

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