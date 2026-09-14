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Принц Уильям не обрадовался возвращению Гарри и Маркл в Великобританию

Принц Уильям не обрадовался возвращению Гарри и Маркл в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл с большим апломбом вернулись в Великобританию. Принц Уильям предупреждал королевскую семью, что ничем хорошим это не закончится, и оказался прав, сообщил источник издания Us Magazine .

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